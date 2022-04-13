اليوم السابع
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استمرار طرح "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:00 ص
استمرار طرح "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، بجانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين  طوال الشهر الكريم ،كما يتم طرح "ياميش رمضان"، ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تطرح للمواطنين من أصحاب البطاقات مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.
 
ويتم طرح قمر الدين بسعر اللفه زنة 400 جرام  من 24 إلى 35 جنيها
 
طرح الزبيب الإيراني المستورد بسعر 85 جنيها للكيلو
 
الزبيب المحلى بـ 65 جنيها
 
طرح جوز الهند  المستورد بسعر 60 جنيها للكيلو
 
 طرح المشمشية حجم كير بسعر 190 جنيها
 
طرح  اقراصيا بسعر بـ 160 جنيها للكيلو
 
البلح نصف الجاف بسعر 22 جنيها زنة 700 جرام
 
وبلح نصف جاف زنه 1.4 كيلو جرام بسعر 44 جنيها
 
طرح البلح الجاف بسعر يتراوح من 12 إلى 20 جنيها
 
طرح أيضا بلح نصف جاف بالنواه بسعر 24 جنيها للكيس عبوة 1 كيلو. 

التموين

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