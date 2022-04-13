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الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:02 م
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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى جنوب إفريقيا إلى 253 قتيلاً

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:37 م
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى جنوب إفريقيا إلى 253 قتيلاً فيضانات - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 253 شخصا.

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتدمير في المنشآت والمنازل والبُنى التحتية.

كما تُقدم مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار جنوب إفريقيا في هذا المُصاب الأليم.


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