إنطلاق حملة للانتهاء من تطعيم 4 مدن كاملة بمحافظة دمياط بلقاح فيروس كورونا

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط إنطلاق حملة للانتهاء من تطعيم جميع المواطنين، فيما فوق 12عام، بلقاح فيروس كورونا بمدن رأس البر ودمياط الجديدة، والسرو والروضة، وذلك تحت شعار"المدينة الآمنة" لتحقيق الإستراتيجية التى تنتهجها الدولة للتصدى للجائحة.

وقد ذكرت محافظ دمياط، أن الحملة تأتى فى إطار التعاون بين محافظة دمياط، ووزارة الصحة والسكان، للوصول إلى عدد اكبر من المستهدفين، مشيرة إلى انه تم وضع خطة و التجهيز لاطلاق الحملة التى ستبدأ غداً الخميس وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، كما ستجرى من خلال فرق تطعيم كاملة ستتواجد بالمنشآت الحيوية والمساجد والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية وكذا المدارس والمكتبات، وستقوم تلك الفرق أيضاً بنشر التوعية المجتمعية والوصول إلى جميع المنازل والأفراد بالتعاون مع المجتمع المدنى والادارات المختلفة بالمحافظة .

وأضافت "المحافظ" أنه ووفقاً لمحاور تلك الخطة وبنهاية يونيو المقبل سيتم الإعلان عن تطعيم جميع المواطنين بالمحافظة، حيث سيتم استكمال تلك الخطة بباقى المدن بعد الانتهاء من تلك المدن الأربعة.