إنشاء موزعات كهرباء بالصالحية القديمة وصان الحجر بتكلفة 116 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بقرية الصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس ومدينة صان الحجر التابعين لقطاع كهرباء شمال الشرقية، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

وأوضح المحافظ،فى بيان له،أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن ( الزقازيق – أبو حماد – فاقوس - كفر صقر- صان الحجر ) بتكلفة 216 مليون و580 ألف جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإلزام الشركات المنفذة بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة إستكمال المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء إحتياطي لضمان إستمرار التغذية وإستقرار التيار الكهربي بمدينة صان الحجر بتكلفة 16 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 100% والإنشاءات المدنية 100% والتركيبات 90 % وكذلك أعمال إنشاء موزع كهرباء الجهد المتوسط بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 100 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 25% والشبكات 70% وجاري تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والارتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة.