اليوم السابع
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أوكرانيا: روسيا تنشر المزيد من "الكتائب العسكرية" على أراضينا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:04 ص
أوكرانيا: روسيا تنشر المزيد من "الكتائب العسكرية" على أراضينا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن قيادة الجيش الروسي تقوم حاليا بإرسال المزيد من الكتائب العسكرية للمشاركة في الحرب على أوكرانيا.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل ما يقرب من 400 كتيبة في منطقة لينينجراد الروسية وهي تتألف من العسكريين ذوي الخبرة القتالية حيث يتم إرسالهم إلى أوكرانيا لتعزيز إحدى وحدات فرقة البندقية الآلية الثانية والأربعين التابعة للجيش الثامن.

وأوضحت الهيئة، أن الروس يشنون المزيد من الضربات الصاروخية والقنابل على البنية التحتية المدنية في منطقتي خاركيف وزابوريزهيا، فضلاً عن إجراء عمليات استطلاع جوي بشكل نشط .. مشيرة إلى أن روسيا رفعت أيضًا ما يسمى بـ "مستوى التهديد الإرهابي" إلى اللون الأصفر في المناطق المتاخمة لأوكرانيا حتى 26 أبريل الجاري ومن المرجح أن تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم نقل المعدات العسكرية والأسلحة والأفراد من هذه المناطق إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه في اتجاه سيفرسكي، تتواجد وحدات عسكرية روسية منفصلة في المناطق الحدودية في منطقة كورسك لكبح جماح قوات الدفاع الأوكرانية، وفي اتجاهي دونيتسك وتافريا، شن الروس مزيدًا من الضربات الجوية على ماريوبول كما يقومون بمهمة هجومية بالقرب من مجمع آزوفستال للمعادن والميناء البحري المحلي.

وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية ، صد المدافعون الأوكرانيون ست هجمات للروس ودمروا مركبتين وثلاثة أنظمة مدفعية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا وقصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، وتشيرنيهيف، وماريوبول، وخاركوف، وخيرسون وزيتومير


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