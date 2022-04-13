اليوم السابع
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فى لفتة إنسانية..

أمن القاهرة ينقل شقيق إحدى السيدات إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:53 ص
أمن القاهرة ينقل شقيق إحدى السيدات إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بطلب مساعدتها فى نقل شقيقها المقيم بصحبتها إلى أحد المستشفيات.

 

وعلى الفور تم الانتقال والتقابل مع المُبلغة، حيث طلبت مساعدتها فى نقل (شقيقها، مقيم بمحل البلاغ) للمستشفى نظراً لحالته الصحية، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقل شقيقها إلى أحد المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة له.

 

هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتها.

 

 


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