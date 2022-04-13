أمن الغربية يضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها بسبب خلافات مالية

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم بقتل سيدة ونجلتها، والتخلص منهن بإحدى الترع بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليها.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بالعثور على جثتين مجهولي الهوية لسيدة وطفلة بإحدى الترع بنطاق مركز طنطا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والنشر بأوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.

وتبين أن السيدة تدعي "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعي ملك 10 سنوات، وخلال السير في خطة البحث، تبين أن مرتكب الواقعة شخص بينه وبين المتوفاة خلافات مالية، بسبب حصول المجني عليها على إيصالات أمانة من المتهم، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منها، فاستدرجها هي ونجلتها وتخلص منهن وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.