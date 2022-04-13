أمريكا تبحث خطط افتتاح سفارتها فى جزر سليمان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، إن شيرمان ومانيلي بحثا أيضاً الجهود المشتركة لتوسيع وتعميق الانخراط بين البلدين، من أجل دعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".

وفي السياق ذاته، سيزو كورت كامبل مسؤول ملف آسيا في البيت الأبيض، جزر سليمان خلال الشهر الجاري، برفقة دانيال كريتنبرينك، أبرز مسؤولي ملف آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية.