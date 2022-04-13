اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 104.63دولار لبرنت و100.40دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 104.63دولار لبرنت و100.40دولار للخام الأمريكى براميل بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار النفط اليوم 104.63 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 100.40 دولار للبرميل.

وحذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثير على الطلب على النفط الخام، والتي ستزداد سوءًا مع استمرار الحرب، حيث خفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% مقابل 4.2% في 2022.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري، أن الحرب تسببت في إصدار وابل من العقوبات من العديد من الدول الكبرى ضد روسيا، ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إمدادات في سوق النفط منذ عقود، ودفعت الذهب الأسود إلى مُلامسة مستوى 140 دولارًا للبرميل، في حين قفزت أسعار السلع الأخرى المُنتجة في روسيا وأوكرانيا مثل القمح وبعض المعادن الرئيسية ما زاد من الضغط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل معدلات تضخم مرتفعة.

وقالت مارين لوبان، المرشحة في انتخابات الرئاسة الفرنسية المنافسة للرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون إنها تؤيد العقوبات ضد روسيا، باستثناء ما يتعلق بإمدادات النفط والغاز، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وستواجه السياسية اليمينية المتطرفة، إيمانويل ماكرون، في السباق على الرئاسة، خلال الجولة الثانية للانتخابات، بعد حصولها على أعلى نتيجة لها في الجولة الأولى مقارنة مع المرات السابقة التي ترشحت فيها للمنصب.  

لكنها واجهت انتقادات لكونها مقربة جداً من روسيا وسط الحرب في أوكرانيا، وقالت لوبان في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "أنا أؤيد تماماً كلّ العقوبات الأخرى، ولكن لا أريد أن يعاني الشعب الفرنسي من تبعات العقوبات على النفط والغاز".


النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

برنت

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تسجل 101.46 دولار لبرنت و 97.29 دولار للخام الأمريكى

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:00 م

أوروبا تسعى لحظر النفط الروسى.. وموسكو تؤكد اعتبار كييف نقطة انطلاق لضرب روسيا.. خارجية النمسا: من الجيد إخبار بوتين وجها لوجه أنه خسر الحرب.. ولافروف: لن نوقف العملية العسكرية قبل الجولة القادمة من المحادثات

الإثنين، 11 أبريل 2022 06:30 م

أسعار النفط تسجل 100.85دولار لبرنت و96.13 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:00 م

بوريل: حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي سيحدث "عاجلا أم آجلا"

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:41 م

وزراء أوروبيون: المفوضية تعد مقترحات لحظر النفط الروسي رغم عدم وجود اتفاق

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:38 م

وزير خارجية أيرلندا: المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:29 ص

مسئول أممى: السعودية تلعب دورا إيجابيا فى حل أزمة خزان النفط اليمنى "صافر"

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:21 ص

مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل مع أوروبا لتقليل الاعتماد على النفط الروسى

الأحد، 10 أبريل 2022 09:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة