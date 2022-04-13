أجواء رمضانية وطقس معتدل على كورنيش وشواطئ مطروح الساحرة.. لايف

مطروح - حسن مشالى

قدم تلفيزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، اليوم الأربعاء، لأجوء تسالي ساعة العصاري الرمضانية، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، رصد خلاله الأجواء الرمضانية، والطبيعة الخلابة، وسحر البحر، وتسالي المواطنين ساعة العصاري، واعتدال حالة الطقس على الكورنيش وشاطئ البحر.



ورصدت عدسة اليوم السابع، تمركز مدفع الإفطار على الكورنيش، وروعة وجمال الطبيعة وشواطئ مطروح برمالها البيضاء المتميزة، كما يستمتع هواة صيد الأسماك بممارسة هوايتهم والجلوس على ألسنة حماية الشواطئ بمطروح، وقضاء ساعات ما قبل الإفطار في صيد الأسماك بالصنارة ومكن الصيد.



وتنتشر مجموعات من الشباب على الشواطئ للتمشية على الرمال الناعمة والتقاط الصور، وهناك من يفضل السباحة في ظل الطقس الحار الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية.



وتتعدد مقاصد وهوايات المواطنين المتوافدين لقضاء أوقات ما قبل الإفطار على كورنيش وشواطئ مطروح الساحرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. وتحرص بعض الأسر والمجموعات على تناول وجبة الإفطار على البحر بعد قضاء فترة ما قبل الإفطار في التمشية أو السباحة أو التقاط الصور للطبيعة البكر، والاستمتاع بالتغيير وتناول الإفطار في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق.