اليوم السابع
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70 حافلة لتفويج معتمرى وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:43 ص
70 حافلة لتفويج معتمرى وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان حافلات نقل المعتمرين والزائرين للمسجد الحرام
إيمان حنا

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كشف المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن عملية تفويج زوار المسجد الحرام من معتمرين ومصلين، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الأمن العام في العاصمة المقدسة، تتم في أعلى مستويات السلاسة والأمان منذ بدء تشغيل محطة جبل الكعبة مطلع رمضان الكريم، وفق صحيفة"عكاظ" .

وأكد المركز، تجهيز وتصميم المحطة بكافة العناصر المطلوبة لتلبية راحة وسلامة مستخدمي حافلات مكة، تضمنت فصل حركة الحافلات عن حركة المعتمرين والمصلين

وأشار، إلى أنه قد عمد إلى تشغيل محطة جبل الكعبة عبر مسارين منفصلين، المسار رقم (A7)، الذي يخدم الحركة من محطة ومواقف قطار الحرمين إلى محطة جبل الكعبة، ومسار رقم  12 للقادمين من منطقة العمرة ومسجد السيدة عائشة إلى محطة جبل الكعبة.

ولفت المركز إلى أن عمليات التفويج بدأت في الأول من رمضان الكريم بتوفير 58 حافلة نقل و106 سائقين إلى أن وصلت تلك الأعداد إلى 70 حافلة نقل، وأصبح العدد الكلي للسائقين 135 سائقا مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان.

وتجري زيادة هذه الأعداد وفقًا للحاجة، وحرص المركز على زيادة اللوحات الإشاردية في محطة جبل الكعبة وعبر المسارات من أجل تسهيل الحركة من وإلى المسجد الحرام وضمان وصول المصلين والمعتمرين في سهولة ويسر.

 

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