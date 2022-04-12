18أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمين بخطف صيدلى لسرقته فى حلوان

كتب أحمد حسنى

حددت محكمة الاستئناف جلسة 18أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين بخطف طبيب صيدلي لسرقته بالإكراه فى حلوان، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء شوقي.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، خطفا وآخرين مجهولين المجني عليه كرها عنه، وذلك بأن لاحقوه بالطريق العام وتمكنا من وضعه داخل دراجة بخارية، فتناوبوا عليه ضرباً فأحدثوا ما به من إصابات، واصطحبوه لمكان بعيد عن أعين الناس فتمكنوا بهذه الطريقة من شل مقاومته وإتمام جريمة الخطف علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين سرقا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، بأن استوقفوه بالطريق العام وأشهروا سلاحاً أبيض في وجهه، لسرقة متعلقاته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات، كما حازوا أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وهي عصا خشبية بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.