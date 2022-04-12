ياسيد الرسل الكرام تحيةً.. ابتهالات موهبة الأقصر فارس مصطفى أحد نجوم برنامج الدوم.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر جديد مع الموهبة الأقصرية فى الإبتهالات والأناشيد الدينية فارس مصطفى البالغ من العمر 22 سنة، وهو الشاب صاحب الصوت البديع الذي أهله للوصول للمراحل النهائية فى برنامج الدوم الذي عرض على شاشة التليفزيون خلال الشهور الماضية.

وفى هذا الصدد يقول الشاب الأقصرى فارس مصطفى 22 سنة، فى لقاؤه مع "اليوم السابع"، أنه طالب فى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع محافظة قنا بقسم اللغة العربية، حيث بدأ فى الإنشاد الديني منذ 4 سنوات مضت، وقرر أن يثقل موهبته فيها بالإلتحاق بمدرسة الأنشاد الديني فى القاهرة بقيادة الشيخ محمود ياسين التهامى منذ عام مضي، وإجتاز الإختبارات الأولى داخلها، وتخرج منها العام الماضي، حيث قدمت له المدرسة خلفية أكبر عن المقامات الصوتية فى الإرتجال والإبتهال ويعلم كيف يشكل صوته، بجانب تلقى الموشحات الدينية من التراث لإحياء التراث الديني.

وقدم الموهبة فارس مصطفى خلال اللقاء، إحدي الإبتهالات بعنوان "ياروضة ضمت جمال الحبيب"، كما قدم أنشودة قمر سيدنا النبي قمر، وأوضح أنه قدم فى مسابقة عن طريق الجامعة، وذلك فى مهرجان المنصورة الأول للمواهب وحصد خلالها المركز الثالث على مستوى جامعات مصر، كما قدم فى برنامج الدوم ووصل لمراحل متقدمة فيه وكان يقدم الغناء ومن بين ما قدمه "برضاك ياخالقي" الأنشودة الشهيرة لأم كلثوم.

وفى النهاية صرح فارس مصطفى، أنه يحلم خلال الفترة المقبلة أن يصل صوته وموهبته لجميع أبناء مصر، حيث أنه يقوم حالياً بتسجيل بعض القصائد والأناشيد والإبتهالات والموشحات الدينية ويقدمها لجمهوره على مواقع التواصل الإجتماعى، واختتم اللقاء بإبتهال "ياسيد الرسل الكرام"، وأغنية "رمضان جانا" الشهيرة، وكذلك إبتهال "محمد من أنار الكون طلعته وأيد الله بالقرآن دعواه".