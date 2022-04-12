اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكالة الفضاء الروسية: وقف التعاون فى المجال الفضائى مع الدول غير الصديقة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:11 ص
وكالة الفضاء الروسية: وقف التعاون فى المجال الفضائى مع الدول غير الصديقة وكالة الفضاء الروسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوزموس" وقف التعاون في المجال الفضائي مع الدول غير الصديقة.

وذكرت روس كوزموس - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن موسكو ستواصل تطوير صناعة الفضاء وتعزيز التعاون في هذا المجال مع الصين ومع دول أخرى.

وأضافت أنه بعد سنوات طويلة من العمل المشترك توقف "روس كوسموس" تعاونها مع الدول غير الصديقة ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، فضلا عن توفير تلك الدول الدعم العسكري لسلطات كييف، ما يضع الغرب أمام فشل محتمل في المشاريع الفضائية سواء الحالية أو المستقبلية.

وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوزموسط دميتري روجوزين أعلن أمس الإثنين، أن بلاده ستفي بجميع التزاماتها الدولية بشأن محطة الفضاء الدولية؛ حتى حال تم اتخاذ قرار بعدم مواصلة التعاون، بعد عام 2024.

 


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