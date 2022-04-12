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وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار فى محطة بروكلين للقطارات بنيويورك

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:42 م
وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار فى محطة بروكلين للقطارات بنيويورك الشرطة الأمريكية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة وسائل إعلام أمريكية، أن هناك إطلاق نار في محطة بروكلين للقطارات في نيويورك، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بسبب إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار الجماعى الأخير فى مدينة ساكرامنتو فى ولاية كاليفورنيا، الذى أسفر عن مقتل ستة أشخاص كان نتيجة لعنف العصابات.

 

وقالت الشرطة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إنها تعرفت على خمسة مسلحين على الأقل لكن ربما كان هناك المزيد، مشيرة إلى أنه تم القبض على اثنين فقط من المشتبه بهم، كلاهما مصابان بطلقات نارية. وحتى الآن، لم يواجها سوى تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية.

 

وذكرت الشرطة أن عصابتين على الأقل متورطتان في إطلاق النار، ورفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل أو تسمية العصابات المتورطة أو انتماء أي مشتبه بهم.

 

وأضاف المسؤولون أن المحققين في القضية تلقوا حتى الآن 200 مقطع فيديو وصورة وغيرها من الأدلة ويقومون بدراستها.


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