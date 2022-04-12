وزير خارجية أوكرانيا: القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف

كتب أحمد عرفة

قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف، موضحا أن الخطة العسكرية الروسية فشلت في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا ، أن الدمار الذي تسبب به الجيش الروسي هائل، متابعا: لم يتم تزويدنا بمقاتلات جوية نحن بأمس الحاجة لها.

وتابع وزير خارجية أوكرانيا: عاجزون عن مساعدة المدنيين والجنود في ماريوبول، مشيرا إلى أنه يجب فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين.

ولفت وزير خارجية أوكرانيا إلى أن العقوبات ضد روسيا شكلت ضغطا جزئيا عليها، متابعا: لا أحد يضمن قبول عضويتنا في الناتو.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، إنه لم يكن لدينا أي نية عدوانية في شبه جزيرة القرم، متابعا: نتطلع إلى مساندة الدول الحليفة، ونريد ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو .