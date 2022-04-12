وزير الدفاع الهندى: أمريكا تعى جيدا التحالف بين موسكو ونيودلهى

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صرح وزير الدفاع الهندي راجنات سينج، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تعي أن الهند وروسيا تعد "حليفتين طبيعيتين" وهما تحافظان على علاقات مستقرة بينهما، ولكن الهند في الوقت نفسه لن تسمح لعلاقاتها مع دولة ثالثة أن تؤثر سلبًا على "المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة".



وفي هذا السياق، قال راجنات سينج لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة: "لا أعتقد أن روسيا ستؤثر على العلاقات بين الهند والولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعلم أن الهند وروسيا تعدان حليفتين طبيعيتين وأن العلاقات القائمة بيننا مستقرة جداً".



وأكد أن الهند من جانبها ستكون حريصة جداً على عدم الإضرار بالمصالح الوطنية الرئيسية للولايات المتحدة، بسبب علاقتنا مع دولة أخرى من دول العالم.

وأضاف "أما بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، فإننا نريد إقامة السلام".



ورداً على سؤال ما إذا كانت الهند تدرس المزيد من التنويع في مشترياتها الدفاعية بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال سينج: "انتظروا وراقبوا".



جدير بالذكر أن وزير الدفاع الهندي قد بدأ اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة، تستغرق خمسة أيام برفقة وزير الخارجية سوبرامنيام جايشانكار.