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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:10 ص
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" منطقة سور مجرى العيون
كتب أحمد حسن

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الجزار: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لـ77 عمارة.. والواجهات لـ67 عمارة.. وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والمرافق بنسب متقدمة

المشروع به 1924 وحدة سكنية.. ومول تجارى إدارى ترفيهى به مطاعم وسينمات وأنشطة مختلفة.. ومسرح رئيسى مكشوف أمام المول

 

 
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، كما استعرض فيديو يوضح المسار الزمنى لتنفيذ أعمال التطوير، مؤكداً أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.
 
وقال وزير الإسكان: يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وقد تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لـ77 عمارة، والانتهاء من تشطيب الواجهات لـ67 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال تشطيب باقى الواجهات والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، وبلغت نسبة إنجازه 72 %، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.
 
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

سور مجرى العيون

تطوير العشوائيات

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