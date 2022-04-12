وزعت "عظاما" على المواطنين.. "تضامن الاسكندرية تغلق فرع جميعة خيرية بالبحيرة

الاسكندرية جاكلين منير

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، على إغلاق فرع جمعية خيرية ، بسبب قيامها بتوزيع عظام على عدد من السيدات فى قرية أبيس السادسات، وذلك عقب انتشار صور وبوستات على السوشيال ميديا لعملية توزيع العظام على السيدات.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع" ردا على ما أثير حول توزيع "عظام" على الأهالى من إحدى الجمعيات الخيرية، أنه تم تشكيل لجنة لفحص الشكوى وحقيقة ما تم تداوله، وعلى أثرها تم إغلاق فرع الجمعية الخيرية بمحافظة البحيرة، والتى شهدت الواقعة، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

فيما أكدت الجمعية الخيرية المسؤلة عن الواقعة ردا على ما تم تداوله من توزيع العظام على الأهالى بدلا من اللحوم، أن أحد المتبرعين ذبح عجل بقرى وتم ذبحة وتوزيعه على الأهالى من خلال قافلة خير فى منطقة أبيس، وبعد الانتهاء من توزيع اللحم ومشتملات العجل، طلب بعض الأهالى "العظم"، وتم بالفعل توزيعها وتفضل أحد الحضور بتصوير الأهالى.

يذكر أن مديرية التضامن الإجتماعى بالاسكندرية ،شهدت توزيع 28 ألف طن لحوم حتى الآن ، و ذلك من خلال جميع مكاتب الإدارات الاجتماعية بمحافظة الاسكندرية ،وعلى الاسر ببرنامج تكافل و كرامة، بالاضافة إلى توزيع أطنان من اللحوم على قرى "حياة كريمة" وبشاير الخير .

