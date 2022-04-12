اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:59 ص
أكرم القصاص
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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون فى لوكسمبورج تطورات الهجوم الروسى على أوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:00 ص
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون فى لوكسمبورج تطورات الهجوم الروسى على أوكرانيا الاتحاد الأوروبى
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بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا خلال مشاركته في اجتماع مجلس الشئون الخارجية في لوكسمبورج تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا وتنسيق الدعم لأوكرانيا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، كما ناقش الوزير - في الاجتماع - الاستقرار في المنطقة بأسرها والمزيد من العقوبات ضد روسيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية زيارة المستشار النمساوي كارل نيهمر إلى كييف وموسكو باعتبار أن النمسا دولة محايدة وهي المقر الرسمي للعديد من المنظمات الدولية حيث تلعب النمسا دورا مهما في بناء الجسور بين الشرق والغرب.

وأشار البيان إلى أنه خلال رحلة المستشار النمساوي سيكون من المهم أيضا معالجة معاناة السكان المدنيين ومزاعم ارتكاب جرائم حرب بشكل واضح.. لافتا إلى أن أي صوت يخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما تبدو عليه الحقيقة خارج أسوار الكرملين ليس صوتا مفقودا.


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