والد بوريس جونسون ينتقد أوروبا: أزمة أوكرانيا عكست قيادة لندن وأهمية بريكست

كتبت رباب فتحى

قال ستانلي جونسون ، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن قيادة المملكة المتحدة "من الجبهة" خلال أزمة أوكرانيا توضح لماذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "فكرة جيدة على الأرجح".

وانتقد ستانلي جونسون - وهو مؤيد لأوروبا وصوّت للبقاء داخل التكتل فى الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة - قادة الاتحاد الأوروبي لفشلهم في التصرف بالسرعة الكافية لخفض واردات النفط أو توريد الأسلحة لأوكرانيا.

وقال لـ LBC: "في هذه اللحظة ، عليك أن تقول إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز جهودها". أعني، ألمانيا تقول إنها لا تستطيع تقليص وارداتها من النفط. حسنًا ، لماذا لا تأتي بقية أوروبا لمساعدة ألمانيا؟ ".

وأضاف جونسون: "أقول لنفسي ، في هذه الحالة بالذات ، ربما كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فكرة جيدة ، لأن بوريس كان قادرًا على القيادة من الأمام هنا".

وقال والد رئيس الوزراء أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعوقه عضو المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان ، الذي كان حليفًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال: "لديك فيكتور أوربان هناك الذي يمنع الإطار الأوروبي من اتخاذ القرارات الصحيحة".

ولدى سؤاله عن قرار بريطانيا إرسال 120 عربة مدرعة بالإضافة إلى أنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن ، قال جونسون: "أعتقد أن [قيادة المملكة المتحدة] كانت مهمة للغاية. أعتقد أن الصواريخ المضادة للسفن التي يتم إطلاقها مع [العربات المدرعة] - أمر حيوي ".

وأضاف: "أوروبا بحاجة إلى أن تأتي خلفنا بشكل كبير. ولست مقتنعًا بعد بأنهم قد فهموا الرسالة ".

على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي على الفحم من روسيا ، والتحركات لحظر النفط ، ثبت أن التوافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على إنهاء إمدادات الغاز الروسي أكثر صعوبة.