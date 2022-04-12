اليوم السابع
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والد بوريس جونسون ينتقد أوروبا: أزمة أوكرانيا عكست قيادة لندن وأهمية بريكست

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:58 م
والد بوريس جونسون ينتقد أوروبا: أزمة أوكرانيا عكست قيادة لندن وأهمية بريكست ستانلى جونسون - والد بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قال ستانلي جونسون ، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن قيادة المملكة المتحدة "من الجبهة" خلال أزمة أوكرانيا توضح لماذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "فكرة جيدة على الأرجح".

 

وانتقد ستانلي جونسون - وهو مؤيد لأوروبا وصوّت للبقاء داخل التكتل فى الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة - قادة الاتحاد الأوروبي لفشلهم في التصرف بالسرعة الكافية لخفض واردات النفط أو توريد الأسلحة لأوكرانيا.

 

وقال لـ LBC: "في هذه اللحظة ، عليك أن تقول إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز جهودها". أعني، ألمانيا تقول إنها لا تستطيع تقليص وارداتها من النفط. حسنًا ، لماذا لا تأتي بقية أوروبا لمساعدة ألمانيا؟ ".

 

وأضاف جونسون: "أقول لنفسي ، في هذه الحالة بالذات ، ربما كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فكرة جيدة ، لأن بوريس كان قادرًا على القيادة من الأمام هنا".

 

وقال والد رئيس الوزراء أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعوقه عضو المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان ، الذي كان حليفًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

قال: "لديك فيكتور أوربان هناك الذي يمنع الإطار الأوروبي من اتخاذ القرارات الصحيحة".

 

ولدى سؤاله عن قرار بريطانيا إرسال 120 عربة مدرعة بالإضافة إلى أنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن ، قال جونسون: "أعتقد أن [قيادة المملكة المتحدة] كانت مهمة للغاية. أعتقد أن الصواريخ المضادة للسفن التي يتم إطلاقها مع [العربات المدرعة] - أمر حيوي ".

 

وأضاف: "أوروبا بحاجة إلى أن تأتي خلفنا بشكل كبير. ولست مقتنعًا بعد بأنهم قد فهموا الرسالة ".

 

على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي على الفحم من روسيا ، والتحركات لحظر النفط ، ثبت أن التوافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على إنهاء إمدادات الغاز الروسي أكثر صعوبة.


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