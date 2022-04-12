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نقابة المحامين بجنوب القاهرة تنظم دورة رياضية رمضانية تخليدا للراحل رجائى عطية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:00 م
نقابة المحامين بجنوب القاهرة تنظم دورة رياضية رمضانية تخليدا للراحل رجائى عطية النقيب الراحل رجائى عطية
كتب محمد السيد

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أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين عن إقامة الدورة الرمضانية السنوية فى كرة القدم يوم الجمعة القادمة، بمركز شباب الجمالية، مضيفا أن الدورة تجرى هذه العام تخليدا للنقيب الراحل رجائى عطية.
 
وأضافت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أن عدد الفرق المتبارية ثمان تقسم الى مجموعتين طبقا للجدول المعلن وأنه سترصد جوائز قيمة للفرق الثلاث الفائزة بالمراكز الأولى، يتم توزيعها فى حفل ينظم فى نهاية الدورة.
 
وكانت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، قد نعت من قبل النقيب الراحل رجائى عطية نقيب المحامين بمصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذى لقى وجه ربه وهو يؤدى واجب الدفاع عن بعض الزملاء بمحكمة الجيزة الكلية.
 
وأضافت نقابة المحامين بجنوب القاهرة فى بيان لها، أن رجائى عطية علما من أعلام مهنة المحاماة، فقيهاً وعلماً من أعلامها، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

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