نشاط كبير للرياح مع اعتدال فى درجات حرارة وشمس ساطعة بالبحر الأحمر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم، لايف من مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس التي شهدت حالة من النشاط الكبير للرياح علي مستوي المدن الشمالية لمحافظة البحر الأحمر مع سرعه في الامواج بالبحر الأحمر .





كما شهدت الحركة البحرية بمدينة الغردقة حالة من النشاط البحري المحدود خاصة للرحلات البحرية القريبة من بينها الرحلات الي جزيرة الجفتون وكذلك الرحلات الي مناطق الشعاب المرجانية القريبة .



كذلك شهدت طقس البحر الأحمر انخفاض في درجات الحرارة عن الايام السابقة ومعتدل علي اغلب الانحاء مع نشاط الرياح وكذلك شمس ساطعة وسماء صافية علي كل الانحاء.



من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء 14 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.



وكان قد حصل اليوم السابع على كشوف رحلات طيران الأسبوعية الدولية لمطار مرسى علم الدولى بداية من امس السبت وحتى الجمعة المقبل، والذى من المقرر أن يستقبل المطار خلال تلك الأيام 92 رحلة طيران بزيادة قرابة 20 رحلة عن الأسبوع الجارى.