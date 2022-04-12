نائب رئيس برلمان ليبيا يبحث مع السفير الألمانى الأوضاع السياسية فى البلاد

كتب : أحمد جمعة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى فوزي النويري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مكتب النويري بمقر ديوان مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس – بحسب بيان لمجلس النواب الليبي - مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسبل معالجتها بما يحقق الاستقرار في البلاد.

وكان أونماخت قد شدد، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، منتصف مارس الماضي؛ على أهمية نجاح الوساطة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا، إضافة إلى نبذ العنف أو استخدام القوة، مؤكدًا على استمرار دعم برلين للحوار في ليبيا؛ من أجل التوصل لحل سلمي.