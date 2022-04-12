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موسكو: مقتل أكثر من 300 مسلح أوكرانى وتدمير 50 مدرعة فى دونباس ودونيتسك

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:17 ص
موسكو: مقتل أكثر من 300 مسلح أوكرانى وتدمير 50 مدرعة فى دونباس ودونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف مقتل أكثر 300 مسلح أوكراني وتدمير 50 مدرعة و25 مركبة أخرى، في مقاطعتي دونباس ودونيتسك.

وقال كوناشينكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الثلاثاء: "دمر صاروخ كينجال مقر قيادة محصنا ومحميا بشكل جيد لمجموعة من القوات الأوكرانية في منطقة قرية تشاسوف يار في دونباس".

وأضاف أنه بصواريخ عالية الدقة "جو - أرض" قرب بلدة في منطقة دونيتسك تم تدمير صواريخ "توتشكا-أو" وراجمتي صواريخ في مخبأ تحت الأرض، ومجموعتين مموهتين من الأسلحة والمعدات العسكرية وما يصل إلى 40 أوكرانيا".

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت 42 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا من بينها ثلاثة مراكز قيادة ومحطتا رادار ومخزن وقود، بالإضافة إلى 35 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية.

في سياق منفصل، كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الروسية لم تسيطر بعد على مدينة (ماريوبول) المحاصرة، موضحا أن أكثر من 55 كتيبة روسية مقاتلة منتشرة بين (خيرسون) ومنطقة (لوجانسك) الانفصالية.

وأكد المسؤول - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن القتال في (ماريوبول) مازال محتدما، وأن هناك محاولات روسية لتعزيز قدرة قواتها التي تقاتل عبر سفن في بحر أزوف.

وأشار إلى أن روسيا نقلت المزيد من القوات والعتاد إلى منطقة (الدونباس).. مضيفا أن القوات الروسية ركزت ضرباتها الصاروخية عليها، لافتا إلى أن قافلة كبيرة من المركبات تتجه جنوبا نحو مدينة (ازيوم) الشرقية.

 


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