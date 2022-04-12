اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:43 م
أكرم القصاص
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موسكو: إجلاء 765 ألف شخص إلى روسيا من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:08 م
موسكو: إجلاء 765 ألف شخص إلى روسيا من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا إجلاء
أ ش أ

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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من 25 ألف من السكان المدنيين في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال يوم واحد، ليبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم أكثر من 765 ألف شخص.
 
وقال ميزينتسيف، في إحاطة إعلامية نقلتا وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "على الرغم من الصعوبات والعوائق التي تضعها كييف، قامت القوات المسلحة الروسية خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 25 ألفا و560 شخصا بينهم 3482 طفلا إلى روسيا من دونيتسك ولوهانسك والأماكن الخطرة في أوكرانيا".
 
وأكد أن إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بلغ 756 ألفا و779 شخصا، بينهم 144 ألفا و105 أطفال".

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