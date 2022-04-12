منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلى العالمي عام 2022

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خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 إلى 2.8 % من 4.1 % بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا.



وجاء في تقرير للمنظمة، نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أنه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.8 % عام 2022، أي 1.3 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.1 %".



ويشير التقرير أيضا إلى تسارع النمو حتى 3.2 % عام 2023، ليقترب من المؤشر المتوسط 3.0 % في الفترة من 2010 إلى 2019.



وذكر التقرير أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي ساءت منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، مما دفع الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للتجارة العالمية خلال العامين المقبلين.



وأضاف التقرير أن "المنظمة تتوقع حاليا نمو تجارة البضائع بنسبة 3.0 % عام 2022 - مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.7 % - و 3.4 % في عام 2023، لكن هذه التقديرات أقل دقة من المعتاد بسبب الطبيعة المتقلبة للصراع.

وأضاف أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يعرض تعافي التجارة العالمية "الهش" للخطر.

وأشارت المنظمة - في أحدث توقعات خبرائها لنمو التجارة العالمية والذي أصدرته المنظمة اليوم /الثلاثاء/ في جنيف - إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي أصبحت مظلمة منذ اندلاع هذه الحرب مما دفع الاقتصاديين بالمنظمة إلى إعادة تقييم توقعاتهم للتجارة خلال العامين المقبلين.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ حجم نمو تجارة البضائع نسبة 3.0 % في العام الجاري 2022 وذلك انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7 % و3.4 % لعام 2023.