اليوم السابع
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منافسة ماكرون لرئاسة فرنسا تعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:46 م
منافسة ماكرون لرئاسة فرنسا تعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي ماكرون ومارين لوبان
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت مارين لوبان، المرشحة في انتخابات الرئاسة الفرنسية المنافسة للرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون إنها تؤيد العقوبات ضد روسيا، باستثناء ما يتعلق بإمدادات النفط والغاز، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

 

وستواجه السياسية اليمينية المتطرفة، إيمانويل ماكرون، في السباق على الرئاسة، خلال الجولة الثانية للانتخابات، بعد حصولها على أعلى نتيجة لها في الجولة الأولى مقارنة مع المرات السابقة التي ترشحت فيها للمنصب.

 

لكنها واجهت انتقادات لكونها مقربة جداً من روسيا وسط الحرب في أوكرانيا، وقالت لوبان في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "أنا أؤيد تماماً كلّ العقوبات الأخرى، ولكن لا أريد أن يعاني الشعب الفرنسي من تبعات العقوبات على النفط والغاز"

 

وتستورد فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، الكثير من غازها الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا وتستخدمه في إمدادات الطاقة السكنية والتجارية.

 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المعركة النهائية بين ماكرون ولوبان قد تكون ذات هامش ضيق للغاية، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية فوز ماكرون بنسبة 51 في المئة فقط مقابل 49 في المئة للوبان.

 

ووفقا لشبكة بي بي سي، يتعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لضغوط بسبب إصلاحاته المقترحة لمعاشات التقاعد والتي تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً.

 

وبعد الأداء الانتخابي القوي للوبان يوم الإثنين، قال ماكرون ان هناك متسعاً لتغيير الجداول الزمنية المقترحة من قبله، وهو ما وصفته لوبان على أنه وعد فارغ بمحاولة كسب الناخبين ذوي الميول اليسارية.

 

ولا يزال أمام الحملة الرئاسية ما يقرب من أسبوعين، حيث من المقرر إجراء الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات في 24 أبريل.


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