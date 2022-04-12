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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:16 م
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مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول حياة كريمة وورشة رسم للأطفال

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:00 م
مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول حياة كريمة وورشة رسم للأطفال مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل
الأقصر - أحمد مرعى

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد  الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد نظمت مكتبة الكيمان الثقافية يوم ثقافي متكامل تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقرية الكيمان حيث عقدت محاضرة بعنوان "جهود الدولة في توفير حياة كريمة" قدمها شعبان سعد الحداد مسئول بالقصر، وتحدث خلالها عن حقوق المواطن والتي من أبرزها "الحق في حياة كريمة، واحترام الحياة الخاصة، سكن آدمي، تعليم جيد وصحة جيدة، توفير المرافق الأساسية"، وذكر العديد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة ضمن مشروع حياة كريمة مثل "رفع كفاءة المدارس وبناء أجنحة ومدارس كاملة، بناء مجمع خدمات للتموين، والشؤون الإجتماعية، الكهرباء، البريد، بناء وحدات صحية مناسبة لبرنامج الرعاية الصحية، توصيل المرافق الأساسية وتطوير شبكة الطرق والمياه والكهرباء".

فيما أعدت ورشة فنون تشكيلية ورسومات فنية بعنوان "فانوس رمضان " نفذها أحمد أمين عبدالرحمن مع مجموعة من رواد المكتبة مستخدمين الورق وألوان الخشب والفلوماستر، بجانب ذلك أعدت فقرة مواهب أطفال أدارها السيد الطاهر وتضمنت مديح غنائي"إيه العمل يا أحمد" للطالبة نعمة أحمد، قصيدة "يا شباب العلم" للطالبة هاجر محمد عبدالستار، غناء "بسم الله ماشاء الله" للطالبتين أمل مصطفى، وشهد جابر، وفى الختام قدم عرض مديح وإنشاد ديني وقصيدة" النبي صلوا عليه" ألقاها أبو الوفا عبداللطيف، بصحبة عود أسعد سالم، وناي جابر عبد الراضي.

مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول توفير حياة كريمة (1)
مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول توفير حياة كريمة (1)

 

مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول توفير حياة كريمة (2)
مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول توفير حياة كريمة (2)

 

مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول توفير حياة كريمة (3)
مكتبة الكيمان بالأقصر تنظم يوم ثقافى متكامل حول توفير حياة كريمة (3)

 


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