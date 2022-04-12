مكة المكرمة: تكامل الجهود أسهم في تفويج أكثر من مليوني معتمر حتى أمس

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أن الرئاسة استطاعت، بتضافر الجهود وتكامل الخدمات المقدمة ومشاركة القطاعات المختصة، تفويج أكثر من مليوني معتمر خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.



وقال الشيخ السديس- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ إن "الجهود أدت بفضل الله إلى توفير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وسط أجواء روحانية يحفها الأمن والأمان".



وأوضح أن الحرمين الشريفين شهدا خلال أول عشرة أيام من رمضان توافد أعداد من المعتمرين والمصلين والصائمين بعد تخفيف الاحترازات، مؤكدا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخذت على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال العديد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.