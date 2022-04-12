مقتل سائق ومزارع فى أسوان والفيوم.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

ملابسات واقعة مقتل سائق بأسوان..

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز دراو بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات باستقبال سائق مقيم بدائرة المركز مُصاب بجرح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتوفـى أثناء إسعافه.

بالانتقال وسؤال شقيق المتوفـى (سائق - مقيم بدائرة المركز) قرر بحدوث مشاجرة بين المتوفـى وشقيق آخر لهما "سائق" مقيم بدائرة المركز، لقيام الأخير بالتعدي على والدتهم بالسب والشتم تعدى خلالها شقيقهما المذكور على المتوفـى بحجر فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل واقعة مقتل مزارع بالفيوم..

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم من أحد المستشفيات باستقبال (مزارع - مقيم بدائرة المركز "مُصاب بجرح قطعي")، وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.

وبالانتقال لمحل البلاغ وسؤال زوجته اتهمت (مزارعان - مقيمان بذات الناحية)، بالتعدي على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته التي أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض "منجل" بسبب خلافات الجيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما والأداة المستخدمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل جريمة التعدى على سائق "توك توك"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية مُصاب بجرح قطعي وتوفـى أثناء إسعافه، وما تبين من قيام صديق المجني عليه سائق "له معلومات جنائية" بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما، لقيام المجني عليه بتعاطي المواد المخدرة أثناء تواجده بمنزل المتهم واعتراض الأخير على ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية وتم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.