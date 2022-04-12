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مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من 15 أبريل

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:31 م
مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من 15 أبريل مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800.
 
وطالبت مصر للطيران من عملائها الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين. وتهيب مصر للطيران عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​
 
 
 
 

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