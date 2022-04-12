مصر تستورد موبايلات بمليار و619 مليون دولار فى 2021.. بتراجع 134 مليونا

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من الهواتف المحمولة "الموبايلات" بنهاية عام 2021، حيث تراجعت تلك الواردات لتسجل نحو مليار و619 مليون و558 ألف دولار، بينما كانت مليار و754 مليون و502 ألف دولار في العام السابق له بتراجع بلغ 134 مليون و944 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن واردات الهواتف المحمولة شهدت تباين ملحوظ خلال عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي من عام 2021 نحو 940 مليون و647 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليون و359 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117 مليون و712 ألف دولار.

وتراجعت واردات الهواتف المحمولة للأفراد في يناير ليصل إلى 111.7 مليون دولار، مقابل 133 مليون دولار في يناير عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و253 ألف دولار، بنسبة تراجع بلغت 16%، بينما عادت للارتفاع في فبراير لتصل إلى 129.8 مليون دولار، مقابل 108.2 مليون دولار بارتفاع بلغ 21 مليون و569 ألف دولار وبنسبة 19.9%.

وفي مارس ارتفعت الواردات من الهواتف المحمولة إلى 143.6 مليون دولار، مقابل 120.8 مليون دولار مارس 2020، بزيادة بلغت 22 مليون و840 ألف دولار بنسبة زيادة 18.9%.