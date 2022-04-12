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مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم سيارتين فى الشلاتين

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:48 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم سيارتين فى الشلاتين جثة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين تقلا مجموعة من العمال تابعين لإحدى شركات رصف الطرق بطريق الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الشلاتين المركزى لتلقي العلاج.



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الشلاتين جنوب البحر الأحمر علي الفور تم اخطار الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث.



وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 وإصابة 11 آخرين، جميعهم من العمال التابعين لإحدى شركات رصف الطرق بالمدينة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي،  وإيداع جثث الضحايا بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.
 

وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.



 


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