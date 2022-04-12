مصرع 2 وإصابة 12 فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 12 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل على طريق رمسيس صان الحجر أمام كوبرى جويتر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل على طريق رمسيس صان الحجر أمام كوبرى جويتر، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12آخرين بإصابات متنوعة.



تم الدفع بسيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وجارى رفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.



