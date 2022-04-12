اليوم السابع
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مدبولى يوجه بسرعة موافاة الحكومة بملاحظات وثيقة سياسة ملكية الدولة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:26 م
مدبولى يوجه بسرعة موافاة الحكومة بملاحظات وثيقة سياسة ملكية الدولة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تجسد معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة.
 
SLM_7951
 

وثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

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