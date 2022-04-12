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محكمة عراقية تقضى بإعدام 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل شرقى بغداد

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:44 م
محكمة عراقية تقضى بإعدام 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل شرقى بغداد محكمة عراقية - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، صدور حكم الإعدام على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان صحفى  - نقلته وسائل إعلام عراقية - إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الحبيبية تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة حي طارق شرق بغداد والقبض على الجناة وهم 4 متهمين من بينهم امرأة".

وأضاف البيان أنه "بعد التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً عن قيامهم بقتل المجنى عليه حيث تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وتم الحكم عليهم بالإعدام شنقا لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".


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