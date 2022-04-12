محافظ قنا يشارك 100 عامل نظافة إفطار جماعى فى رمضان

صابر سعيد

شارك اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى حفل الإفطار الجماعى لـ100 عامل نظافة، الذى أقامته إحدى الجمعيات الأهلية بقاعة نادى قنا الاجتماعى بالتعاون مع الجمعية النسائية بالحاجر.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بتواجده بين عمال النظافة مُهنئاً أياهم بشهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن تناوله وجبة الإفطار معهم، إيمانا وتقديراً بدورهم العظيم وتحفيزهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، كما أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات الحديثة لإنجاز أعمال النظافة بأسرع وقت.

وطالب الداودى عمال النظافة ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، والاهتمام بالمعدات وسيارات النظافة والصحة العامة من أجل الوصول إلى مستوى متميز من النظافة، مثمناً الدور الهام الذى يقوم به عمال النظافة في خدمة المجتمع المحلي، وإظهار المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على البيئة والصحة العامة, مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين، مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضارى.