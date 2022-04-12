محافظ قنا: صرف إعانة عاجلة لأسر عاملين لقيا مصرعهما أثناء العمل بشركة المياه

صابر سعيد

أدى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسر عاملين لقيا مصرعهما أثناء العمل وهم محمود ابن رواحة من قرية الجبلاو، وعويضة رجب شافعي من قرية الترامسة، العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، والذين لقيا مصرعهما أثناء تأديتهما لمهام عملهما في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا.

رافقه محافظ قنا حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والنائب محمد احمد الجبلاوى، والنائبة سناء الحسانى أعضاء مجلس النواب، والنائب احمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة المرور بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا، عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين في مصابهم الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، لافتا أن الفقيدين كانا مثالًا حيا للإخلاص والتفاني في العمل، بينما قدم أهالي الضحايا الشكر إلى محافظ قنا لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم الجلل.

وأصدر الداودى"، تعليماته بصرف إعانة عاجلة لأسر الفقيدين، وتوفير فرص عمل لذويهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، مؤكدا أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تألو جهدا في خدمة أبنائها المخلصين ودائما ما تقف إلى جانب أسرهم في نكباتهم.