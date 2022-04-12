محافظ سوهاج يشهد فعاليات احتفالات العيد القومى للمحافظة بالمسرح الرومانى

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فعاليات الحفل الفني الذي أقيم بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكرى عيد سوهاج القومي.



حضر الحفل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والعميد عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، ،واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والنائب رقية الهلالي، والنائبة مي مازن أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمئات من جماهير وأبناء سوهاج الذين جاءوا للاستمتاع بالحفل .



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط عدد من الأغاني الوطنية، واختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، وسط تفاعل كبير وفرحة من الجمهور.





المحافظ يحضر الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (1)



المحافظ يحضر الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (2)



المحافظ يحضر الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (3)



المحافظ يشهد الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (1)



المحافظ يشهد الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (2)



المحافظ يشهد الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (3)



المحافظ يشهد الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (4)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



جانب من الحفل (1)



جانب من الحفل (2)



جانب من الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (1)



جانب من الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (2)



جانب من الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (3)



جانب من الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (4)



جانب من حضور المحافظ الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (1)



جانب من حضور المحافظ الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (2)



جانب من حضور المحافظ الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (3)



جانب من حضور المحافظ الحفل الفني بمناسبة العيد القومي (4)



