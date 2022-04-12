محافظ بنى سويف: مديرية التعليم تحصل على المركز الـ5 بالجمهورية فى التربية الفنية

بنى سويف هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الجهود التي تبذلها المنظومة التعليمية بالمحافظة، خاصة في مجال دعم الأنشطة المتنوعة التي تساهم في بناء الشخصية المتكاملة للنشء والطلائع، وذلك بجانب الجهود المبذولة استعدادا لامتحانات العام الدراسي الحالي ، مؤكدا دعمه للمنظومة وأنه يتابع مستجداتها يوميا

وهنأ محافظ بني سويف مسؤولي التعليم والطلاب الفائزين بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في المرحلتين الإعدادية والثانوية ، مطالبا بمزيد من التفوق والاستمرار في نهج التميز على كافة المستويات ، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بمثل تلك الجوانب والمسابقات التي تحفز على التفوق وتدعم جهود الدولة في بناء الشخصية المتكاملة لأبناء الوطن

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي قام باستعراضه محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والذي تضمن الإشارة إلى الجهود المبذولة لتسهيل اجراء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

كما أشار ا محمد عبدالتواب وكيل تعليم بني سويف بأن الإدارة العامة لمادة التربية الفنية أعلنت نتائج مسابقات التربية الفنية على مستوى الجمهورية ، حيث حصد تعليم بني سويف على المركز الخامس للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، وبفوز الطالبة سما محمد أحمد بمدرسة أحمد شديد بإدارة ببا على المركز الخامس في مسابقة الطباعة اليدوية ، وفوز الطالب مصطفى محمد احمد بمدرسة قمبش الثانوية بإدارة ببا بالمركز الخامس في مسابقة التعبير الفني ( مصر في عيون أبنائها )

وأضاف وكيل الوزارة بأن التربية الفنية تمثل أحد المحاور الرئيسية في بناء الفرد المتعلم معتبراً أن التربية الفنية من أهم مجالات النشاط والهوايات التي تنمي مواهب الطلاب وتمكنهم من التفوق ، ولذلك تجري المتابعة لهذا الملف بشكل شخصي مع الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية

وأشار وكيل الوزارة أنه بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ، تابع فعاليات تنفيذ الحقيبة التدريبية تحت عنوان " تفعيل دور المدرسة في توظيف المشروعات القومية في تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب " لمديري المدارس والذي يتم تنفيذه بإدارة التدريب ومراكز التنمية المهنية بالإدارات التعليمية ، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي تبذله الأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب

وأوضح وكيل الوزارة بأن الحقيبة يتم تنفيذها على مدار يومين وتستهدف 1244 مدير مدرسة خلال 45 قاعة تدريبية، مشير إلى أن البرنامج التدريبي تضمن المحاور الآتية تعريف مديري المدارس بالمشروعات القومية ويحدد مديرو المدارس أهمية المشروعات القومية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة ويضع مديرو المدارس خطة لتوظيف المشروعات القومية في تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب كما يحدد مديرو المدارس آليات متابعة خطة المدرسة في تنمية قيم الولاء والانتماء ورصد مؤشرات تحقيق هذه القيم

ومن جانبه أكد المحافظ على أهمية مواصلة الجهود في هذا المجال ، بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لوطنه، واطلاعه على جهود البناء التي تنفذها الدولة المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، خاصة مع توجيهات فخامته بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر