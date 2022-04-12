محافظ المنيا يطالب النواب بحث المزارعين على توريد محصول القمح للصوامع.. صور

المنيا: حسن عبدالغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن محافظة المنيا وضعت خطة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي، ووضع تصور لكميات القمح المنزرعة، ومقارنتها بكميات القمح الموردة بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على التسويق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية.

طالب المحافظ، النواب بحث الفلاحين على توريد محصول القمح إلى الصوامع والشون المطورة والهناجر المخصصة لهذا الغرض والتنبيه عليهم بحظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

أكد المحافظ ان الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سباقة في مواجهة العديد من التحديات ومنها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا حيث تعمل المحافظة علي تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لدعم المواطنين وتخفيف الازمة الاقتصادية عليهم من خلال خطة متكاملة تضمنت تنفيذ 11 معرض لأهلا رمضان إلى جانب كراتين المواد الغذائية ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم توزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجا تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان وصولها لمستحقيها. إلى جانب الشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار، وكذلك التنسيق مع مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأعلن المحافظ، أنه وافق على تثبيت 6876 موظفا بصفة شخصية بمختلف المستويات والمجموعات النوعية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة (بالباب الأول الأجور والتعويضات) والملحقين للعمل بمديرية التربية والتعليم، وذلك اعتباراً من 1/4/2022 من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالمحافظة.

استعرض النواب عددا من المشكلات التي تواجه المواطنين، أمام رؤساء المدن ومديري المديريات، حيث تم مناقشتها خلال الاجتماع في ضوء التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.

ووجه النواب، الشكر للسيد محافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية ، لضمان حياة كريمة للمواطنين.



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