محافظ المنوفية يستجيب لتوصيل خدمة الصرف الصحى بميت سراج

فريق المحافظات

قدم اليوم وفد من أهالى قرية ميت سراج الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استجابته الفورية لطلبات عدد من أهالى القرية فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالوصلات المنزلية لخدمة الصرف الصحى، وتقسيط الرسوم الخاصة بالتوصيلات والتنسيق مع أحد المقاولين لتنفيذ الأعمال المقررة في أسرع وقت.

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإرسال (2) موظف للتواجد بالقرية لإنهاء إجراءات توصيل الخدمة وإستيفاء باقى المستندات تخفيفاً على الأهالى ، جاء ذلك خلال اللقاء اليومي للمواطنين والذي حرص محافظ المنوفية على عقده بشكل يومى لإيجاد حلول سريعة لكافة مشاكل المواطنين .



وخلال اللقاء ، استمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن من ناحية منشأة عزيز بمركز منوف يتضرر من وجود تعديات مخالفة على جسر البحر الفرعونى تعيق خدمة المساحات الزراعية والحركة المرورية ، وعلى الفور وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع مديرية الرى والموارد المائية في تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات حرصا على الصالح العام.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بالديوان العام بمراجعة تسعير قطعة أرض مقام عليها منزل لأحد المواطنين من ناحية صراوة بأشمون يتضرر من المغالاة في القيمة التقديرية لقطعة الأرض ، فيما وجه الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وبالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لدراسة إدراج إنشاء كوبرى مشاة بناحية الخطاطبة بمركز السادات ضمن الخطة الإستثمارية القادمة كونها منطقة حيوية تخدم العديد من الأهالى و تسهيل الحركة المرورية.

كما كلف مدير مديرية الزراعة بإنهاء إجراءات الحيازة الزراعية لمواطن من ناحية كفر حمام بمركز تلا، حتى يتمكن من الحصول على الأسمدة الزراعية المقررة له .



هذا وقد وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى معلم بناحية البتانون بمركز شبين الكوم يتضرر من عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بتنفيذ مشروع تعليمي بمدرسة البتانون الصناعية ، كما وافق المحافظ على نقل موظف من ذوي الهمم من إدارة شبين الكوم التعليمية إلى مدرسة ميت خلف الإبتدائية كونه أحد مصابى العمليات الحربية وتخفيفاً عليه من مشقة المواصلات ، كما أحال طلب مواطن من ناحية طنبدى بمركز شبين الكوم إلى لجنة المساعدات لإمكانية صرف مساعدة مالية عاجلة له نظراً لظروفه الصحية والمعيشية الصعبة .





































