محافظ الغربية يتفقد تنفيذ خطة الرصف للعام الحالى بمركز طنطا

الغربية: محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال الرصف الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة للعام الحالي وذلك خلال جولة رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المنطقة المخصصة لسيارات الطعام المتنقلة بمنطقة الاستاد، حيث تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك والأعمدة الديكورية، ووجه المحافظ بعمل مقايسة إضافية بطول 150م لاستكمال الشكل الجمالي.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بالطريق المؤدى إلى سوق المواشي بنفيا بطول 3 كم حيث تم إزالة المسطحات الأسفلتية وقطع فرمة وفرد تربة زلطية تمهيداً لرصفه ، كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق طنطا - شوبر مروراً بقرية خرسيت بطول 1 كم حيث تم فرد طبقة السن بإجمالي تكلفة 2 مليون وأربعمائة ألف جنيه.

واختتم رحمي جولته بتفقد طريق حي السماح بدفرة بطول 630م وعرض 8 أمتار والذي يتم رصفه بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة الأسفلت النهائية به.

ومن جانبه أوضح رحمي أن المحافظة تسعى جاهدة للانتهاء من أعمال الرصف في هذه الطرق لتحقيق السيولة المرورية داخل مركز طنطا مؤكدا أن الطريق المؤدي إلى سوق المواشي يعد محورا أساسيا لتحقيق السيولة المرورية لسيارات المواشي والتي تتردد علي السوق من جميع المحافظات .

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وعادل داوود رئيس حي أول طنطا.