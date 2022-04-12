محافظ الشرقية يقدم العزاء فى مدير إدارة الشؤون الإدارية بالديوان العام

الشرقية: إيمان مهنى

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساه في وفاة عبد المنعم عبد العظيم رشيد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالديوان العام، وذلك بمسقط رأسه بمدينة القنايات.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، وللأسرة خالص العزاء و الصبر والسلوان.

أضاف محافظ الشرقية أن الراحل الكريم كان إدارياً متميزاً ومثالاً للموظف المجتهد إتسم بالسمعه الطيبة والتفاني والإخلاص في العمل.

ومن جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرها وإمتنانها لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ ماجي وديع رئيس مدينة القنايات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و مديري الإدارات العامة والنوعية والعاملين بالديوان العام.