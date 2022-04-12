محافظ أسوان يهنئ الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

أسوان - عبد الله صلاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للطالب محمود على محمود بمدرسة طه حسين الإعدادية بإدارة أسوان التعليمية وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسى 2021/ 2022 م.

كما قدم المحافظ التهنئة للطالبة إيمان خالد بمدرسة عوض السيد الثانوية بمدينة أسوان وأيضاً للطالب معاذ عبد الرحمن بمدرسة هارون عبد الغفور الثانوية بقرى وادى كركر وذلك لحصولها على المركزين الـ 28 و 29 بنفس المسابقة والتى شارك فيها 300 طالب وطالبة من المتميزين بمختلف المحافظات.

وأثنى اللواء أشرف عطية على أهمية هذه المسابقة ودورها الفعال فى تحفيز وتشجيع أبناؤنا الطلاب للتسابق والتنافس لحفظ كتاب الله والتحلى بآدابه والإلتزام بما يدعو إليه من تعاليم وسلوكيات وأخلاقيات حميدة.

كما حرص محافظ أسوان على توجيه الشكر للقائمين على المسابقة ولمسئولى ومعلمى مديرية التربية والتعليم ، وأيضاً لأولياء الأمور وذلك تقديراً على ما قدموه من جهود لدعم الطلاب وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقة وحصدهم لهذه المراكز المتقدمة ، متمنياً لأبناءه الطلاب دوام التوفيق والنجاح لتحقيق التمثيل المشرف لإسم محافظة أسوان بمختلف المسابقات التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.