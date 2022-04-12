محافظ أسوان: سنخاطب وزير الرى لخفض غرامات الرى بالغمر على مزارعى النوبة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم رفع مذكرة تفصيلية للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لخفض رسوم الغرامات الواقعة على المزارعين الذين لم يلتزموا بمنظومة الرى الحديث والمطور ويعتمدون على الرى بالغمر من خلال عمل فتحات لرى زراعاتهم وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم جراء هذه الغرامات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه مع قيادات وممثلى أهالى قرية بلانة بمركز نصر النوبة.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتعمير وتنمية بحيرة السد العالى لتخصيص المسطح المائى لمفيض توشكى لمراكب الصيد التابعة للجمعية التعاونية النوبية بإجمالى 200 رخصة وذلك لتحقيق السيطرة على هذا المسطح من المتعدين والعشوائية فى عملية الصيد ، وهو الذى سيساهم أيضاً فى زيادة الإنتاج السمكى بشكل عام داخل البحيرة.

وكشف اللواء أشرف عطية، عن أنه هناك تنسيق مع مديرية الأمن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في الحيز العمراني للقرية بمساحة 150 فدان تمهيداً لتنفيذ المخطط العمرانى المتكامل لهذه المساحة كقرية نموذجية تضم جميع المرافق والخدمات الجماهيرية التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والبريدية والبيطرية وغيرها.