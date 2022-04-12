محافظة قنا تفتتح موسم توريد القمح باستلام 240 طنا

صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء موسم توريد القمح المحلي بالمحافظة لموسم 2022، ومتابعه دورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

وقال محافظ قنا، إنه تم اليوم استلام 240 طن قمح محلي، حيث تم الاستعداد لاستقبال موسم توريد القمح بتجهيز 4 صوامع و 6 شوّن و مركزىّ تجميع وبانكر لاستقبال القمح، بإجمالى سعة تخزينية تصل إلى 228 ألف طن، موضحا أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان.

وذكر الداودي، أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الاساسية خاصة الخبز والذي يعد واجبًا أساسيًا علي الدولة.



من جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المحافظة نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى إستلام 173 الف و 500 طن قمح ، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ، مؤكدا أن وسائل التخزين آمنة تماما وتضمن الحفاظ على جودة وسلامة الغلال لفترات طويلة