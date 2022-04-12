مجلس وزراء الكويت: وقف التعيين فى الوظائف القيادية

إيمان حنا

وجه مجلس وزراء الكويت بوقف العمل بالتعيين في الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية، وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي، في خطابه الموجه إلى الوزراء أنه بناء على رفع رئيس مجلس الوزراء والوزراء استقالاتهم إلى ولي العهد لاتخاذ ما يراه بخصوصها فقد وجه رئيس الوزراء بوقف التعيين في الوظائف القيادية.وفق"الانباء " الكويتية .



كما تقرر وقف التعيين في الوظائف الإشرافية، والالتزام بأن يكون التعيين في كل الوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية، ووقف النقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية، وقف تجديد وتشكيل مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة.



وأيضا وقف المهمات الرسمية وأي أمور أخرى إلا بعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.