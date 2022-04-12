مبعوث رئيس إريتريا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان

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أكد مبعوث رئيس إريتريا وزير الشئون الخارجية عثمان صالح، وقوف بلاده إلى جانب السودان، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان.

والتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، مع وزير الشئون الخارجية الاريتري، يرافقه مستشار الرئيس الاريتري يماني قبراب، وسفير دولة ارتريا لدي السودان عيسي احمد عيسي.

وتناول اللقاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات الأزلية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين والدور الذي يمكن أن تلعبه اريتريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

واطلع إبراهيم، مبعوث الرئيس الارتيري، على التحديات التي واجهت وزارة المالية في إعداد موازانة العام 2022، والتي اعتمدت على الموارد الذاتية للسودان.

وأكد أن وزارته قادرة على تغطية نفقات تسيير عمل الدولة، إلا أن هناك صعوبات في تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة وصعوبات أخرى متعلقة بمتطلبات اتفاقية السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن بند الترتيبات الأمنية الخاص باتفاق السلام يسير بصورة طيبة.